Эстонии грозит новый штраф от Евросоюза

Эстония должна была принять три евродирективы еще в апреле прошлого года, но процесс слишком затянулся, передает Äripäev.

"Говорилось, что закон будет готов к ноябрю прошлого года, потом его принятие перенесли на январь-февраль, сейчас говорят уже о мае", - рассказал Андрес Ыунапуу, который до марта являлся руководителем отдела тендеров Кассы страхования от безработицы. В таком же неведении пребывают и юристы.

Министерство и политики называют причиной отсрочки замену того, кто проводил изменения в жизнь - сначала руководившая процессом Марис Лаури стала министром образования, затем сменилось правительство, а вместе с ним - состав и руководитель Экономической комиссии.

Тем временем от Европейской комиссии пришли уже два письма с предупреждением, и вскоре комиссия может обратиться в Европейский суд, который может оштрафовать Эстонию более чем на 300 000 евро.

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