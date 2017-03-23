Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Бремен за 30 евро!
23. март 2017 09:44
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, holidaypirates.com, flynous.com, reisiguru.ee, reisidiilid.ee и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна в Афины начиная со 136 евро
Туда-обратно из Таллинна или Тарту в Таиланд начиная с 486 евро
Туда-обратно из Таллинна в Венецию и Милан начиная со 153 евро
Туда-обратно из Таллинна в Нью-Йорк начиная с 311 евро
Туда-обратно из Таллинна в Штутгарт начиная со 145 евро
Туда-обратно из Таллинна в Инвернесс начиная со 142 евро
Туда-обратно из Таллинна в Бремен начиная с 30 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Кабо-Верде начиная с 280 евро
Из Хельсинки по Азии начиная с 636 евро