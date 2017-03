Британцы возмущены: Трамп-младший поиздевался над мэром Лондона после теракта

В своем "Твиттере" Дональд Трамп-младший процитировал прошлогоднюю статью мэра Лондона, в которой тот утверждал, что бдительность в отношении террора стала неотъемлемой частью жизни мегаполиса. "Вы шутите? Теракты - это часть жизни в большом городе, говорит мэр Лондона Садик Хан", - написал на это Трамп, которого тут же обвинили в передергивании и в том, что он пытается обернуть трагедию в свою пользу.

You have to be kidding me?!: Terror attacks are part of living in big city, says London Mayor Sadiq Khan https://t.co/uSm2pwRTjO