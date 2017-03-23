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Британцы возмущены: Трамп-младший поиздевался над мэром Лондона после теракта

BBC / PM
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Дональд Трамп-младший. | ФОТО: Carolyn Kaster/AP/Scanpix

Сын президента США Дональд Трамп-младший раскритиковал мэра Лондона мусульманина Садика Хана после вчерашнего теракта, унесшего жизнь пяти человек.

В своем "Твиттере" Дональд Трамп-младший процитировал прошлогоднюю статью мэра Лондона, в которой тот утверждал, что бдительность в отношении террора стала неотъемлемой частью жизни мегаполиса. "Вы шутите? Теракты - это часть жизни в большом городе, говорит мэр Лондона Садик Хан", - написал на это Трамп, которого тут же обвинили в передергивании и в том, что он пытается обернуть трагедию  в свою пользу.

Выпад Трампа возмутил многих британцев, в том числе парламентария Уэса Стритинга, который обвинил Трампа-младшего в бесстыдном использовании теракта ради сведения политических счетов.

Ранее мэр Лондона не скрывал своего критического отношения к президенту Дональду Трампу. Он называл запрет Трампа на въезд в США гражданам нескольких мусульманских стран постыдным и жестоким. Также Хан говорил, что Трамп невежествен в отношении ислама.

Выпад Трампа-младшего мэр Лондона не прокомментировал и, по данным New York Times, не планирует это делать.

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