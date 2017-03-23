Британцы возмущены: Трамп-младший поиздевался над мэром Лондона после теракта

В своем "Твиттере" Дональд Трамп-младший процитировал прошлогоднюю статью мэра Лондона, в которой тот утверждал, что бдительность в отношении террора стала неотъемлемой частью жизни мегаполиса. "Вы шутите? Теракты - это часть жизни в большом городе, говорит мэр Лондона Садик Хан", - написал на это Трамп, которого тут же обвинили в передергивании и в том, что он пытается обернуть трагедию в свою пользу.

You have to be kidding me?!: Terror attacks are part of living in big city, says London Mayor Sadiq Khan https://t.co/uSm2pwRTjO — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) March 22, 2017

Выпад Трампа возмутил многих британцев, в том числе парламентария Уэса Стритинга, который обвинил Трампа-младшего в бесстыдном использовании теракта ради сведения политических счетов.

@DonaldJTrumpJr You use a terrorist attack on our city to attack London's Mayor for your own political gain. You're a disgrace. — Wes Streeting MP (@wesstreeting) March 22, 2017

Ранее мэр Лондона не скрывал своего критического отношения к президенту Дональду Трампу. Он называл запрет Трампа на въезд в США гражданам нескольких мусульманских стран постыдным и жестоким. Также Хан говорил, что Трамп невежествен в отношении ислама.

Выпад Трампа-младшего мэр Лондона не прокомментировал и, по данным New York Times, не планирует это делать.