Как достойно стареть: почему русские пенсионеры менее активны, чем их эстонцы-ровесники

Согласно исследованию, проведенному экспертами Praxis, у нынешних 65-летних впереди еще есть практически четверть жизни. У мужчин – 15 лет. У женщин – 20 лет.

Бытует мнение, что здоровье пенсионеров – уже не очень. Однако специалисты отмечают, что если вы дожили до 65, значит, со здоровьем у вас все в порядке. Ведь, как правило, есть два опасных периода в жизни мужчин: 18–28 лет и 45–55 лет. С первым все понятно, там идут разные эксперименты и участие в приключениях. А во второй период мужчины часто умирают из-за того, что работают на износ, и при этом не очень следят за своим здоровьем. Отсюда инфаркты и инсульты.

И если вы дожили до 65 лет, значит, вы с успехом миновали рифы и подводные камни, и впереди у вас примерно еще четверть жизни. И как вы думаете их прожить?

Работа – волк

Те пожилые, кто работает, находятся в лучшем положении. Но в 2013 году проводилось исследование, которое показало, что работодатели не очень любят пожилых сотрудников и сокращают их. От этого страдает в среднем каждый пятый работник в возрасте.

Но две главные причины, почему люди вынуждены уходить с работы до пенсии, – это здоровье, которое с годами все чаще подводит, и необходимость ухаживать за кем-то из домашних, с которым внезапно что-то случилось.

А в связи с тем, что пенсионный возраст у нас постоянно растет, и в дальнейшем будет расти еще больше, то у многих пожилых, вынужденных уйти с работы, не остается никакого другого выхода, как досрочная пенсия.

«Сейчас ситуация может быть лучше, потому что этой проблемой активно занимаются, – говорит эксперт Praxis Тийна Тамбаум. – Но нужно мотивировать и работников, и работодателей. Потому что у пожилых есть и опыт, и знания. Единственное, чего у них не хватает, это энергии».

При этом почти половина людей в возрасте 50–74 лет хотели бы вносить больший вклад в общество. Но, видимо, такой возможности у них нет. И государство должно эту проблему решать.

Никому не нужен, ничего не хочу

«Если сидишь дома, то там и останешься!» – такой заголовок у одного из разделов исследования Praxis. Мысль такова, что если пожилой человек был вынужден уйти с работы, то вытащить его куда-то потом довольно сложно.

Немаловажную роль в этом играет и такой аспект, как депрессия, которая очень часто встречается у людей в возрасте старше 50 лет. Причем женщины страдают от нее чаще, чем мужчины.

«Человек, оказавшийся не по своей воле не у дел, чувствует себя никому не нужным, – говорит Тийна Тамбаум. – Он сидит дома, ему не хочется никуда выходить. Конечно, разные организации предусматривают разные услуги для таких людей. Но чтобы их получить, человеку нужно проявить инициативу. Куда-то прийти, что-то сделать, заполнить какие-то бумаги».

Отчасти причиной может быть и одиночество. Очень часто у пожилых людей нет никого, с кем можно было бы поговорить, обсудить свои проблемы. И зачастую нет никого, кто бы помог их решить.

Многие ждут помощи от местного самоуправления, но не всегда ее получают. Отсюда – дополнительные разочарования.

И тем, кто оказывает такие услуги и работает с пожилыми, следует учитывать, что у них зачастую депрессия, они не хотят никуда идти и ничего делать. И их нужно как-то вытаскивать из дома и заинтересовывать. Сами они не придут.

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