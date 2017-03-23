Жертва автоугонщиков подает в суд на полицию

Вооруженные автоворы из Литвы угнали BMW X5, которому было меньше года, 12 февраля прошлого года со двора дома Палма неподалеку от Тарту. При задержании угонщиков полицией машине были нанесены сильные повреждения, и Палм тут же обратился в страховую службу и в полицию с требованием компенсировать ущерб, сообщает Postimees со ссылкой на Äripäev.

Палм был недоволен компенсацией, предложенной страховой компанией ERGO (44 000 евро, если машина останется у страховой компании или 64 000 евро, если металлолом останется у Палма) за автомобиль, купленный за 86 000 евро за десять месяцев до этого. Кроме того, Палм был недоволен тем, что полиция была несогласна показать ему связанные с инцидентом документы.

Палм до сих пор не верит, что литовские воры, пытаясь сбежать от полиции, спровоцировали ДТП с полицейской машиной близ Каркси-Нуйа, и предполагает, что именно полиция спровоцировала ДТП.

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