«Я пришел на работу, а мне не дали ключей»: в курортном Нарва-Йыэсуу горуправа саботирует работу депутатов

Когда городской секретарь Нарва-Йыэсуу 22 марта в сердцах ушла из зала заседания городского собрания, прежде попытавшись доказать противозаконность принимаемых там решений, то вернуть подчиненную отказалась временно исполняющая обязанности мэра Ольга Батлук. На предложение со стороны председателя собрания Калле Кекки ей самой заняться работой городского секретаря и.о. мэра ответила опять же бездействием.

Калле Кекки стал председателем собрания в прошлый понедельник, 13 марта. Смена руководителя ознаменовала смену курса: Нарва-Йыэсуу теперь идет на сближение с соседней Нарвой. За начало переговоров с ней на предмет договора о всестороннем сотрудничестве вчера проголосовали большинство депутатов.

О полном административном слиянии с Нарвой говорили почти весь прошлый год, однако прежнее руководство курортного города подписало договор об объединении с Вайвараской волостью. Такое игнорирование воли местных жителей в итоге и привело к нынешней смене политического руководства, но, правда, тем самым порвалась нить взаимодействия с чиновниками мэрии.

«Эти полторы недели четко показали, что отношение к нам (чиновникам) почему-то просто ужасное, как и манеры общения», - передает свои впечатления Ольга Батлук, исполняющая обязанности мэра.

«Бросаются фразы типа: „Чего ты здесь сидишь, я тебя уже целый час жду!“ Это некорректно, мы здесь все взрослые люди, которые могут спокойно обсуждать разные вещи и договариваться. Какая бы ни была ситуация, самое важное - сохранять человеческий облик», - добавляет она.

Батлук утверждает, что новый председатель собрания безосновательно дергает чиновников, отменяет запланированные командировки, созывает совещания: «У меня сложилось впечатление, что это больше для того, чтобы застать чиновника врасплох и просто-напросто заниматься его полосканием». По словам и.о. мэра, решение текущих городских вопросов из-за такой дерготни тормозится.

Сам председатель горсобрания Калле Кекки тоже признает, что совместной работы с местными чиновниками не выходит. Контакта нет даже в хозяйственных вопросах, как то - доступ к принтеру, помещениям, регистру документов: «Я сегодня утром пришел сюда на работу, а мне не дали ключей от зала городского собрания. А вчера она (Батлук) пришла, открыла дверь и сказала - пошел вон, а то вызову полицию», - рассказывает мужчина.

Доступ к регистру документов и ключ от кабинета Кекки так и не получил. «Хочу вам сообщить, что кабинета председателя горсобрания здесь, в горуправе, как такового нет, а с предыдущим председателем городского собрания работа была налажена успешно и без каких-либо проблем», - пересказала Батлук свой ответ накануне насчет помещения.

«На это мне было заявлено, что мною займутся, и некультурной русской речью меня обозвали», - пожаловалась женщина.

В комментарии для Rus.Postimees Кекки напомнил, что если работа не пойдет в нормальном русле, есть только один выход - выражение недоверия горуправе. И, по его заверению, новые кандидаты найдутся: «Конечно, сейчас не лучший момент для этого, но если они не хотят сотрудничества, то извините».

Разговор по душам с действительным мэром Нарва-Йыэсуу Максимом Ильиным намечен на начало следующей недели, когда тот выйдет из отпуска. Пока же Ильин реагировал на происходящие в горуправлении электронным письмом, в котором просил председателя собрания не дергать чиновников, напоминая, что те не в его подчинении.

Невзирая на склоки, Нарва-Йыэсуу предстоит в ближайший месяц организовать деятельность рабочей группы для переговоров об объединении с городом Силламяэ и организации соответствующего опроса населения. Также на повестке дня стоят несколько вопросов о планировках земельных участков и изменениях городского бюджета.