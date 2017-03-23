Запретит ли Nordica ноутбуки в самолетах?

«Поскольку у Nordica нет прямых авиамаршрутов из этих стран, эта тема сейчас для нас не актуальна. Мы доверяем тем аэропортам, которыми пользуемся, и не видим повода менять сейчас наши процедуры. Для нас въехавшее в ЕС лицо является проверенным и "чистым", как выражаются службы безопасности», - сказал BNS пресс-секретарь Nordica Тоомас Уйбо.

Во вторник США сообщили, что дали девяти авиафирмам распоряжение не разрешать пассажирам самолетов, исходящих из десяти аэропортов Ближнего Востока и Северной Африки, брать в салон электронные устройства больше телефона. О похожем запрете сообщила и Великобритания.

В британском запретном списке шесть стран, а в списке США — восемь. В список США не вошли Ливан и Тунис, но, в отличие от британского, вошли Кувейт, Марокко, Катар и ОАЭ. В оба списка вошли Турция, Египет, Саудовская Аравия и Иордания.