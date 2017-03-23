Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Запретит ли Nordica ноутбуки в самолетах?

1
BNS
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Самолет Nordica. | ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS/Scanpix

Nordica не рассматривала вариант запрета в целях безопасности проносить на борт самолетов ноутбуки и планшетники, поскольку не совершает прямых рейсов в страны, внесенные США и Соединенным Королевством в «черный список», заявили в пресс-службе авиакомпании.

«Поскольку у Nordica нет прямых авиамаршрутов из этих стран, эта тема сейчас для нас не актуальна. Мы доверяем тем аэропортам, которыми пользуемся, и не видим повода менять сейчас наши процедуры. Для нас въехавшее в ЕС лицо является проверенным и "чистым", как выражаются службы безопасности», - сказал BNS пресс-секретарь Nordica Тоомас Уйбо.

Во вторник США сообщили, что дали девяти авиафирмам распоряжение не разрешать пассажирам самолетов, исходящих из десяти аэропортов Ближнего Востока и Северной Африки, брать в салон электронные устройства больше телефона. О похожем запрете сообщила и Великобритания.

В британском запретном списке шесть стран, а в списке США — восемь. В список США не вошли Ливан и Тунис, но, в отличие от британского, вошли Кувейт, Марокко, Катар и ОАЭ. В оба списка вошли Турция, Египет, Саудовская Аравия и Иордания.

Наверх