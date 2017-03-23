Защитник обвиняемого в создании детской порнографии писателя Кендера: прокуратура смешивает реальную жизнь и фантазию

Керес отметил, что произведение, в связи с которым Кендеру предъявлено обвинение, написано в США и является доступным за пределами Эстонии. Керес также отметил, что описание связанного с детьми сексуального акта не рассматривается в США в качестве нарушения закона. Керес вновь повторил свое заявление, что для творчества Кендера временами характерны нигилистические и трансгрессивные черты.

Керес также отметил утверждение прокуратуры, что, поскольку произведение Кендера было опубликовано посредством расположенного в Англии сервера, могут применяться положения британского законодательства о публикации непристойных материалов. По словам Кереса, эти заявления не являются компетентными, поскольку положение из британского законодательства 50-х годов, на которое ссылается прокурор, касается непристойных изображений, кроме того, британский эксперт, анализировавший случай Кендера по просьбе прокуратуры, действовал крайне поверхностно. Керес повторил также, что целью произведения Кендера было высмеять и осудить педофилов, а не вызвать у читателя сексуальное возбуждение, а это исключает преступную составляющую действий Кендера даже в британском правовом пространстве. «Этот поступок не является наказуемым в Англии и США», - подчеркнул Керес.

Он отметил, что не соблюдены указанные в статье о детской порнографии объективные обстоятельства и поэтому Кендера следует оправдать. «В произведении не изображен ни один реально существующий ребенок. Прокуратура смешивает реальную жизнь и фантазию, - отметил Керес. - Нельзя родить никого литературно, это просто буквы на бумаге».

Керес отметил, что в Эстонии никогда ни одного писателя не осуждали за литературную деятельность, но в эстонской литературе и раньше появлялись тексты, описывающие сексуальные действия с участием несовершеннолетних. Керес в том числе назвал известный роман «Лолита», который описывает отношения между 12-летней девочкой и взрослым мужчиной.

Пыхьяский окружной прокурор Леа Пяхкель в среду потребовала приговорить Кендера к штрафу.

По мнению прокурора, вина Кендера доказана, его следует приговорить к уплате штрафа в размере 300 дневных окладов, что с учетом доходов Кендера означает сумму в 3939 евро. Прокурор также просит приговорить Кендера к уплате пени и оплате расходов на литературную экспертизу. По мнению прокурора, расходы на психиатрическую экспертизу должно нести государство.

Процесс над Кендером начался 2 мая прошлого года, когда подсудимый не признал себя виновным. В то же время, прокурор заявил, что вина Кендера доказана. Суд также назначил Кендеру судебно-психиатрическую экспертизу, которая установила, что Кендер является вменяемым и способен участвовать в процессе.

Пыхьяская окружная прокуратура предъявила писателю Кауру Кендеру обвинение в изготовлении детской порнографии. Согласно обвинению, Кендер написал повесть под заголовком Untitled 12, содержащую детальное описание секса между взрослым мужчиной и маленькими детьми. Он опубликовал текст на сайте nihilist.fm.