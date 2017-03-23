Взрывы и пожар на крупнейшем складе боеприпасов на Украине: власти подозревают диверсию

Как сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах, информация о ЧП поступила около трех часов ночи по местному времени. Глава Балаклейской районной госадминистрации Степан Масельский подтвердил сообщения о взрывах. "Да, взрываются. Идет эвакуация из пятикилометровой зоны", - сказал он. Позже власти стали вывозить людей из семикилометровой зоны. О пострадавших пока не сообщается.

Украинское издание Glavnoe.ua со ссылкой на местных жителей сообщает, что горожане спешно покидают район воинской части, на территории которой располагаются склады боеприпасов. По словам свидетелей, мобильная связь в городе перегружена или отсутствует, стационарной связи тоже нет в некоторых местах.

По данным очевидцев, из Балаклеи идет огромный поток машин, выехать из города практически невозможно. Жители домов, расположенных вблизи от эпицентра взрывов, прячутся в бомбоубежищах. В этом районе практически не осталось окон с целыми стеклами.

Отмечается, что в Балаклее находится крупнейший на Украине склад боеприпасов, где хранятся снаряды калибра 125 мм и 152 мм. Как пишет Glavnoe.ua, ранее сообщалось, что на 65-м арсенале в Балаклее как минимум треть снарядов - с истекшим сроком годности и хранить их должным образом негде.

26 декабря 2015 года Генштаб Украины сообщал о попытке поджечь склады боеприпасов в Балаклее. "Умелыми действиями командования и личного состава подразделения диверсия не была допущена. Ситуация контролируется, на место происшествия с целью выяснения причин и обстоятельств отправилась комиссия во главе с заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Все арсеналы украинской армии переведены на усиленный режим охраны", - говорилось тогда в сообщении Генштаба, которое приводит Glavnoe.ua.

Власти объявили ЧП диверсией

Между тем военный прокурор Украины Анатолий Матиос в своем Facebook назвал причиной ЧП диверсию. По его словам, пожар начался одновременно в нескольких местах. "Принимаем все возможные меры для установления очевидцев диверсии", - отметил он.

В свою очередь, Министерство обороны Украины сообщило о "принимаемых мерах для локализации пожара на отдельных площадках оружейного склада" в Балаклее. На место происшествия выехала комиссия во главе с заместителем министра обороны Украины генерал-лейтенантом Игорем Павловским.