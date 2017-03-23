Прыжок с Вестминстерского моста во время наезда террориста на толпу попал на камеру видеонаблюдения

По данным Би-би-си, террорист на автомобиле протаранил толпу на Вестминстерском мосту, а затем с двумя ножами напал на 47-летнего полицейского Кейта Палмера, который в результате нападения скончался.

Теракт в Лондоне на Вестминстерском мосту / TOBY MELVILLE/REUTERS/Scanpix

Полиция застрелила нападавшего, от полученных ранений он позже скончался.

Во время инцидента на мосту было много людей, часть из них попали под машину, часть стали очевидцами кровавой атаки.

Теракт в Лондоне на Вестминстерском мосту / TOBY MELVILLE/REUTERS/Scanpix

В распоряжение Би-би-си и Reuters попала запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, что во время наезда на толпу кто-то упал или спрыгнул с моста в Темзу. Неизвестно, пострадал ли это человек и выжил ли он.

По оценке экспертов, при неумелом прыжке с этого моста можно получить серьезные травмы или даже погибнуть, потому что течение быстрое, а глубина - около пяти метров.

Машина террориста остановилась лишь после того, как он врезался в ограждение британского парламента. Водитель, выйдя из машины, напал с ножом на попытавшегося остановить его полицейского и убил его.

Британская полиция квалифицировала произошедшее как теракт, в связи с происшествием арестованы семь человек.