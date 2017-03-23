Женщине стало плохо в душном автобусе: бессердечность водителя шокировала окружающих

Один из работников Раквереского мясокомбината описал в социальных сетях шокирующую ситуацию, когда в пятницу около 5.00 на лесной дороге между Сонда и Ульясте в душном автобусе стало плохо женщине среднего возраста.

Женщина попросила водителя остановить автобус, но безрезультатно. Транспортное средство прекратило свой путь лишь тогда, когда мужской голос, раздавшийся из салона, сообщил, что человек лежит на полу.

Никакой помощи водитель женщине не оказал, пассажиры выволокли беднягу из автобуса, спросив лишь, надо ли ей вызвать скорую. «Находившаяся в плачевном состоянии женщина обещала это сама сделать, но в той ситуации она не могла адекватно оценить свои силы», - описал очевидец.

Затем водитель поехал дальше, оставив нуждающуюся в помощи женщину одну на лесной дороге, да еще и в столь ранний час.

По словам очевидца, в этот момент к месту событий подъехал другой автобус той же фирмы, который отвозит работников на другое раквереское предприятие JELD-WEN.

«Увидев впереди стоящий автобус, водитель сбавил скорость и захотел помочь коллеге. Но когда первый автобус тронулся, то второй поехал за ним, но, к счастью, вовремя заметил лежащую у дороги женщину. Транспортное средство остановили, вызвали скорую помощь и подождали медиков», - описал рассказчик.

Автобусная фирма M.K.Reis-X ответила лаконично, что на сегодняшний момент трудовые отношения с тем водителем прекращены, и предприятие не желает подробнее комментировать этот случай.