В Киеве застрелили бывшего депутата Госдумы Вороненкова

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подтвердил, что в центре Киева произошла стрельба.

«Предварительные данные, которые есть у меня. СБУ спецопераций не проводила, возле Premier Palace действительно есть и погибшие и раненые. Там сейчас работают следственно-оперативные группы национальной полиции и службы безопасности», - заявил Грицак.

Полиция Украины подтвердила информацию о смерти Вороненкова.

Как сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко, охранник Вороненкова ранил нападавшего, сам получил ранение и находится в больнице, передает «112 Украина».

«Охранник погибшего ранил нападавшего, а нападающий еще ранил охранника, кроме того, что убил одного человека. Личность погибшего установлена. Это бывший депутат Госдумы РФ», — сказал Крищенко.

Убийство Дениса Вороненкова произошло 23 марта в Киеве на пересечении улицы Пушкинской и бульвара Шевченко, возле гостиницы «Премьер Палас».

В середине февраля стало известно, что экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, уехавший на Украину вместе с женой, тоже экс-депутатом от "Единой России", оперной певицей Марией Максаковой, в декабре 2016 года получил украинское гражданство. В интервью украинским СМИ Вороненков, объясняя причины своего отъезда, резко раскритиковал политическую ситуацию в РФ.