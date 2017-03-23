Скандальный рэпер Beebilõust проведет полгода в тюрьме

Суд решил, что вина Эльбинга в вооруженном ограблении магазина доказана, и приговорил его к трем годам заключения. Из них он должен будет провести в тюрьме шесть месяцев, а остальная часть наказания является условной с трехлетним испытательным сроком.

В течение испытательного срока Эльбингу запрещено употреблять наркотики и алкоголь, он также должен участвовать в социальной программе и подчиняться надзору службы пробации. В четверг Эльбинг заявил на суде, что понимает решение о наказании.

Напомним, что 5 февраля в 12.30 часов в центр тревоги поступило сообщение, что в магазине на улице Тёэстузе в Таллинне продавцу угрожали ножом и пытались ограбить кассу. Прибывший на место за две минуты патруль Кесклиннаского отделения полиции обнаружил в магазине 35-летнего Андруса Эльбинга с ножом.

Полиция велела мужчине бросить нож и выйти из магазина. Он подчинился и мирно вышел. В инциденте никто не пострадал, полиция задержала Эльбинга в качестве подозреваемого. У него была выявлена средняя степень алкогольного опьянения. При задержании у него нашли наличные деньги.

Родившийся на Сааремаа Эльбинг ранее семь раз привлекался к ответственности в уголовном порядке. Если прошлые нарушения были преимущественно кражами, совершенными в конце девяностых на Сааремаа, то позднее он дважды оказывался в тюрьме. Так, в 2000 году он на два года попал в тюрьму за нападение на полицейского.

С 2003 года он отбывал четырехлетнее заключение за причинение опасной для жизни травмы. Эльбинг ударил другого мужчину в шею «розочкой» из бутылки, результатом стало повреждение верхней артерии щитовидной железы и крупная потеря крови. В тюрьме он создал группу Verba Ab Intra и с отличием окончил среднюю школу.