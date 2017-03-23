Концерт Kremerata Baltica в Таллинне (РОЗЫГРЫШ ВНУТРИ)

20 лет назад на фестивале камерной музыки в Локенхаусе дебютировал новый молодежный коллектив, в который всемирно известный латышский скрипач Гидон Кремер отобрал талантливых молодых музыкантов из трех стран Балтии. Появился коллектив Kremerata Baltica, который за несколько лет стал одним из самых значимых камерных оркестров на международной музыкальной арене. На вершине успеха коллектив находится и сейчас.

Сотрудничество с легендами мира музыки – Джесси Норман, Марта Аргерих, Михаил Плетнев, Евгений Кисин, Йо-Йо Ма, Миша Майский, сэр Саймон Рэттл, Эса-Пекка Салонен, Кристоф Эшенбах, Владимир Ашкенази, Арво Пярт, Гия Канчели, Петерис Васкс, Александр Раскатов; продолжающиеся выступления на самых достойных концертных площадках, в т.ч. неоднократно на BBC Proms; премия Грэмми.

В программе концерта: Фантазия до мажор Шуберта - Кисина, "Fratres", "Passacaglia", «Greater Antiphons» и «Tabula rasa» Пярта.

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