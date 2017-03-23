Теннисный матч в Майами прервали из-за выбежавшей на корт игуаны

Инцидент произошел во время встречи между немцем Томми Хаасом и чехом Иржи Веселы. Ящерица сначала забралась на табло, а затем оказалась на корте. После того, как сотрудники стадиона поймали игуану, встреча продолжилась. В итоге Хаас уступил Веселы со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 5:7.