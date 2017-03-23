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Теннисный матч в Майами прервали из-за выбежавшей на корт игуаны

Sports.ee
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Матч теннисного турнира в Майами был прерван из-за появления на корте игуаны. | ФОТО: скриншот с youtube.com

Матч первого круга теннисного турнира категории Masters в Майами (штат Флорида, США) был прерван из-за появления на стадионе крупной игуаны. Видео эпизода размещено на канале Tennis TV в YouTube, передает «Лента.ру».

Инцидент произошел во время встречи между немцем Томми Хаасом и чехом Иржи Веселы. Ящерица сначала забралась на табло, а затем оказалась на корте. После того, как сотрудники стадиона поймали игуану, встреча продолжилась. В итоге Хаас уступил Веселы со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 5:7.

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