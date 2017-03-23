«Казнили свидетеля»: генпрокурор Украины связал убийство Вороненкова с Кремлем и делом Януковича

В своем Facebook Луценко назвал убийство Луценко «обычной для Кремля показательной казнью свидетеля».

Пресс-секретарь Луценко заявил агентству «РИА Новости», что следствие рассматривает единственную версию убийства Вороненкова: причастность российских спецслужб.

«Средь бела дня в центре Киева был застрелен экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков, который предоставил следователям военной прокуратуры сверхважные показания по делу Януковича», - написал Луценко. При этом он указал, что убитый – не единственный свидетель из числа российских чиновников.

"У нас есть два свидетеля, экс-депутата Госдумы России, один из которых голосовал за аннексию Крыма, другой - не голосовал. Оценка этому также будет дана, но на данный момент его показания были для нас достаточно важными. Оказалось, что Янукович написал два письма: одно - Путину, второе - Госдуме РФ, и они (письма) оба использовались для прикрытия российской оккупации Крыма, а дальше агрессии на территории Донбасса", - сказал он ранее на брифинге в Киеве. Луценко подчеркнул, что показания Вороненкова были очень полезны для следствия, и именно в этом контексте рассматривалось сотрудничество с ним.

Генпрокурор пообещал усилить охрану другого свидетеля по делу Януковича – эмигрировавшего из России бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева.

Примечательно, что погибший как раз направлялся на встречу с Пономаревым, о чем тот сообщил в своем фейсбуке.

"Денис Вороненков убит в 11.25 у Премьер Паласа. Он шел на встречу со мной. Нет слов. Охранник успел ранить нападавшего. Версия очевидна - я говорил, что Вороненков - не жулик, а следователь, смертельно опасный для российских силовиков", - написал Пономарев.

Гибель бывшего депутата прокомментировали и в Раде. Нардеп от фракции "Народный фронт", советник министра внутренних дел Антон Геращенко назвал произошедшее заказным политическим убийством.

"Это заказное политическое убийство, сделанное с целью устрашения всех тех российских депутатов и чиновников, кто попытается сбежать из России на Запад или в Украину и рассказать правду о том, как функционирует российский карательный аппарат", - написал он в своем фейсбуке в четверг.

По его мнению, убийство Вороненкова становится теперь в один ряд с убийствами Александра Литвиненко, Бориса Немцова и Павла Шеремета.

"КГБ СССР также убило немало лучших сынов России и Украины. Но и это не удержало Советский Союз от развала", - добавил нардеп.