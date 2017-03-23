Крик души рижанки: «Не берите, люди, в этой стране кредиты, а то гореть вам в аду»

Жительница Латвии Ирина, которая может остаться без единственной квартиры из-за долга по кредиту, написала:

«Я хотела жить как человек: иметь квартиру, мебель, технику. Поверила обещаниям кредиторов. Видимо, таков был их план - напичкать народ легкодоступными кредитами, а потом придушить!

Однажды молодой человек, представитель компании, которая занимается кредитованием, уговорил меня оформить кредитную карточку на пособие на ребенка с лимитом всего лишь 200 Ls. Эти деньги можно было использовать на любые услуги и покупки. Главное - платить проценты, что и происходило до определенных событий. Сыну сейчас 29 лет, а мой долг за его „пособие“ достиг космических размеров.

Судебные исполнители не заставили себя долго ждать.

Ну и что такого, что люди после кризиса лишились работы и будущего. Зато у приставов работы прибавилось!

Наша среднестатистическая латвийская семья сейчас в агонии доживает последние дни в скромной трехкомнатной квартире. Мы не в состоянии выплатить сфабрикованный долг за ипотеку квартиры мамы и брата, которая из развалины была превращена в лакомый кусочек. По этой причине банк, учуяв соблазнительный запах, решил ее присвоить и продать за символическую сумму.

Мой больной сахарным диабетом брат, оставшись без жилплощади, был вынужден проживать на кухне на раскладушке, снятой с антресоли. Он умер в 40 лет.

Однако теперь и мы, четыре человека, будем выброшены на улицу. Трое работоспособных людей, готовых платить сомнительные долговые обязательства, и слепая мать, потерявшая сына и мужа, погибшего на работе от упавшей с крана панели. Но у банка уже свои планы на нашу квартиру...

Люди, не берите кредиты, не напрягайте банковских служащих и их друзей - приставов.

Все-таки, им тоже нелегко: калькулировать, писать заказные письма...»