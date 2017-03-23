Анто Лийват: Таави Аас должен выяснить правду о вывозе мусора в столице

«Мне понравилась быстрая и уместная реакция Таави Ааса, когда мы указали на ситуацию с Горхоллом. Ждем от и.о. мэра такой же решимости и в отношении мусорной аферы Арво Сарапуу. Этот случай уже начала расследовать прокуратура», - добавил Лийват.

По словам Лийвата, очень много вопросов и сомнений возникло вокруг Сарапуу, его бизнеса и вывоза мусора в Таллинне – все это умаляет доверие к вице-мэру. «У Таави Ааса, как у главы мэрии, есть возможность с легкостью выяснить, что же на самом деле происходит в столичной системе вывоза мусора, особенно если Арво Сарапуу действительно действовал за его спиной», - сказал Лийват.

В связи с этим сегодня на заседании горсобрания фракция социал-демократов передаст Таави Аасу запрос, в котором просит дать разъяснения и оценку деятельности Арво Сарапуу.