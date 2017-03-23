В начале апреля Юри Ратас посетит Санкт-Петербург

100-летие манифестации эстонцев будет отмечаться в церкви Святого Апостола Иоанна в Санкт-Петербурге вместе с местными эстонцами, сообщил пресс-секретарь правительства. В церкви будет открыта доска в память о манифестации 100-летней давности, а также выставка о связи событий того времени и церкви св. Иоанна.

После богослужения, которое совершит Урмас Вийльма, с речью выступит премьер-министр Эстонии Юри Ратас. Свое приветственное слово произнесет также генеральный консул Эстонии в Санкт-Петербурге Яанус Кирикмяэ. В центре концерта Национального мужского хора Эстонии (дирижер Микк Юлеоя) «Святое место» будет творчество связанных с Петербургом эстонских композиторов (например, Кириллуса Креэка, Марта Саара, Артура Каппа, Рудольфа Тобиаса).

8 апреля 2017 года исполнится 100 лет с того дня, как 40 000 эстонцев приняли в Петрограде участие в демонстрации, на которой требовали предоставления Эстонии статуса самоуправляемой автономии. Эстонцы начали шествие у церкви св. Иоанна и направились к Таврическому дворцу, где находилось Временное правительство. Через четыре дня после манифестации, 12 апреля 1917 года, Временное правительство утвердило закон о предоставлении Эстонии автономии. Согласно закону об автономии, были объединены северная часть Лифляндской и Эстляндская губернии. Образовалась Эстонская национальная губерния.

Эстонское собрание св. Иоанна образовано в Петербурге 175 лет назад, в 1842 году. В 1930 году церковь была отчуждена от собрания, и богослужения запретили. Эстонское лютеранское собрание возобновило деятельность в 1994 году, церковь снова открыли 20 февраля 2011 года. В церемонии открытия церкви принимали участие президент Тоомас Хендрик Ильвес, министр иностранных дел Урмас Паэт и министр культуры Лайне Рандъярв. В 2013 году церковь св. Иоанна в Петербурге посетил также премьер-министр Андрус Ансип. С марта 2014 года церковь св. Иоанна в Петербурге находится в официальном и полномочном владении Эстонского государства.

Первым мероприятием празднований 100-летия Эстонской Республики станет поход для ликвидации великой границы между губерниями, который пройдет 16 апреля, и в котором примет участие и премьер-министр Юри Ратас. В рамках совместной зарубежной программы, посвященной EV100 и председательству Эстонии в Совете ЕС, состоится около 150 мероприятий. Премьер-министр планирует принять участие в мероприятиях «Эстонская Республика — 100» в числе прочего в Брюсселе, Хельсинки и Риге.