Кремль прокомментировал убийство Вороненкова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам заявления Киева о «российском следе» в убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

«Мы считаем, что какие-либо измышления, которые уже звучат о пресловутом российском следе, являются абсурдными», — цитирует Пескова «РИА Новости».

Пресс-секретарь добавил, что убийство Вороненкова говорит о том, что украинская сторона не смогла обеспечить его безопасность. По словам Пескова, Москва надеется, что все причастные к преступлению будут выявлены.

Вороненкова застрелили днем 23 марта в центре Киева. Охранник экс-депутата успел ранить киллера. Сейчас стрелявший находится в реанимации, его личность пока не установлена.

Представители украинской власти уже выдвинули свои версии произошедшего. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в своем Facebook написал, что убийство Вороненкова стало «обычной для Кремля показательной казнью свидетеля» по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича».

Российский след в убийстве экс-депутата Госдумы Вороненкова увидел и заместитель главы Национальной полиции Украины — начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко. Он назвал ключевой версией убийства Вороненкова действия Российской Федерации.

Президент Украины Петр Порошенко, комментируя произошедшее, заявил, что речь идет об акте государственного терроризма со стороны России. По мнению Порошенко, Вороненков был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и одним из тех, кто знал о роли Януковича во введении на Украину российских войск.