Эпидемия? В ясельную группу детского сада не привели ни одного ребенка

В одну из ясельных групп Мяннимяэского детского сада сегодня не привели ни одного ребенка. По спискам их должно быть 16.
Если вчера воспитатели этой группы были вынуждены заниматься всего одним малышом, то сегодня и его не привели в садик, и им пришлось видеть в пустой группе.
«Такое, чтобы не привели вообще никого, бывает крайне редко, - призналась заведующая детским садом Энее Мянник. – Но если такое и происходит, то только в яслях. В группах детского сада пустых дней не бывает».
По словам медика детского сада Хийе Сильм, не нужно тут говорить о вспышке заболевания.
«Кашель-насморк, конечно, есть, но в яслях родители устраивают детям выходные дни и, конечно же, школьные каникулы на это влияют, - сказала она. – Просто обстоятельства сложились так, что никто не пришел».
В группах, куда ходят дети старше трех лет, отсутствующих сейчас немного. «Никакой эпидемии, конечно, нет», - успокоила Мянник.