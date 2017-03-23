Эпидемия? В ясельную группу детского сада не привели ни одного ребенка

Если вчера воспитатели этой группы были вынуждены заниматься всего одним малышом, то сегодня и его не привели в садик, и им пришлось видеть в пустой группе.

«Такое, чтобы не привели вообще никого, бывает крайне редко, - призналась заведующая детским садом Энее Мянник. – Но если такое и происходит, то только в яслях. В группах детского сада пустых дней не бывает».

По словам медика детского сада Хийе Сильм, не нужно тут говорить о вспышке заболевания.

«Кашель-насморк, конечно, есть, но в яслях родители устраивают детям выходные дни и, конечно же, школьные каникулы на это влияют, - сказала она. – Просто обстоятельства сложились так, что никто не пришел».

В группах, куда ходят дети старше трех лет, отсутствующих сейчас немного. «Никакой эпидемии, конечно, нет», - успокоила Мянник.