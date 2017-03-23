Ээсмаа: важное для Эстонии событие в Санкт-Петербурге нельзя зарубить на корню из-за внутриполитических разногласий

По словам Ээсмаа, он поддерживает и уважает решение премьер-министра, который собирается посетить город на Неве, чтобы присутствовать на благодарственном богослужении и концерте в честь 100-летия манифестации эстонцев в поддержку автономии в церкви Святого Апостола Иоанна.

«Я считаю, что это крайне важно, показать присутствие премьер-министра Эстонии на мероприятиях, посвященных столь значимому для нас историческому событию. Эстония сегодня не была бы тем государством, к которому мы привыкли, если бы 40 тысяч эстонцев в свое время не приняли бы участия в демонстрации на улицах Петрограда, на которой требовали предоставления Эстонии статуса самоуправляемой автономии», - отметил Энн Ээсмаа. Он добавил также, что можно только приветствовать, что премьер-министр готов отпраздновать день рождения Эстонии за рубежом, в том числе России, вместе с живущими там эстонцами.

Ээсмаа выразил глубокое сожаление, что некоторые политики в очередной раз усмотрели в мероприятиях, организованных Государственной канцелярией, что-то неподобающее и поспешили осудить поступок премьера. «К сожалению, некоторые решили снова пойти по прежнему пути, считая, что пересечение российской границы – это априори плохо. Но они забыли о том, куда именно отправляется премьер-министр и насколько это место значимо для всех нас, а событие 100-летней давности является важной вехой в истории нашего государства», - отметил Ээсмаа.

Вице-спикер призвал оппозиционные партии к здравому смыслу, ведь желание отметить важное событие для нашего государства не может быть постыдным. Мы должны гордиться и уважать то, что сделали наши предки 100 лет назад. Ээсмаа сказал также, что реформист Таави Рыйвас заблуждается, говоря о том, что после российской агрессии на Украине и в Грузии ни один член эстонского правительства не посещал Россию. «Вспомним, как в 2011 году президент Тоомас Хендрик Ильвес и министр иностранных дел Урмас Паэт присутствовали на торжественном богослужении, посвященном открытию церкви Святого Апостола Иоанна, а в 2014 – премьер, глава Партии реформ Андрус Ансип посетил открытие Олимпийских игр в Сочи. Исходя из этого хочется надеяться, что вскоре закончится это безосновательное навешивание ярлыков», - отметил Ээсмаа.

Напомним, что 8 апреля 2017 года исполнится 100 лет с того дня, как 40 000 эстонцев приняли в Петрограде участие в демонстрации, на которой требовали предоставления Эстонии статуса самоуправляемой автономии. Эстонцы начали шествие у церкви св. Иоанна и направились к Таврическому дворцу, где находилось Временное правительство. Через четыре дня после манифестации, т.е. 12.04.1917, Временное правительство утвердило закон о предоставлении Эстонии автономии. Согласно закону об автономии, были объединены северная часть Лифляндской и Эстляндская губернии. Образовалась Эстонская национальная губерния