Перед футбольным матчем с Хорватией гимн Эстонии исполнит хор Таллиннского университета

В состав хора входят четыре десятка мужчин, которыми годами руководят дирижеры Юри Рент и Индрек Вильярд, пишет rus.err.ee.

Хор ТЛУ считает себя преемником мужского хора Таллиннского педагогического университета, основанного в 1955 году.

Матч Эстония - Хорватия состоится 28 марта на стадионе "А. Ле Кок Арена" и начнется в 19:00.