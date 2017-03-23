Перед футбольным матчем с Хорватией гимн Эстонии исполнит хор Таллиннского университета
23. март 2017 15:15
Перед товарищеским футбольным матчем между сборными Эстонии и Хорватии, который 28 марта пройдет в Таллинне, национальный гимн страны исполнит мужской хор Таллиннского университета (ТЛУ).
В состав хора входят четыре десятка мужчин, которыми годами руководят дирижеры Юри Рент и Индрек Вильярд, пишет rus.err.ee.
Хор ТЛУ считает себя преемником мужского хора Таллиннского педагогического университета, основанного в 1955 году.
Матч Эстония - Хорватия состоится 28 марта на стадионе "А. Ле Кок Арена" и начнется в 19:00.