Картина дня: убийство Вороненкова, подробности теракта в Лондоне, Эстонии грозит крупный штраф

В Киеве застрелен Денис Вороненков

В четверг утром в центре Киева был убит бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков. В прошлом году экс-парламентарий эмигрировал на Украину с супругой, получил гражданство этой страны, дал показания по делу о госизмене в отношении украинского экс-президента Виктора Януковича и стал критиком российских властей. Читать далее... Украинская полиция назвала основную версию убийства. Кремль прокомментировал произошедшее.

Установлена личность лондонского террориста

Мужчина, совершивший нападения в Лондоне, родился на британской территории и в свое время привлек внимание британской контрразведки МИ-5, заявила в четверг премьер Великобритании Тереза Мэй. Читать далее...

Эстонии грозит новый штраф

Принятие закона о государственных поставках затянулось, из-за чего Эстонии грозит новый штраф в сотни тысяч евро от Европейской комиссии. Читать далее...

Штурм паспортных бюро

В этом году у 350 000 человек заканчивается срок действия паспортов и ИД-карт, однако, безумных очередей, которых ожидали в начале года, в паспортных бюро не образовалось – среднее время ожидания в Таллиннском бюро обслуживания составляет сейчас полчаса. Читать далее...

Вопрос нулевого гражданства закрыт

«Тема нулевого гражданства закрыта до выборов 2019 года. Этот вопрос бессмысленно выносить на обсуждение в данном правительстве», - считает министр внутренних дел Андрес Анвельт. Читать далее...

В России сообщили, что не будут транслировать Евровидение

Российские федеральные каналы отказались от трансляции "Евровидения-2017" из Киева, сообщается на сайте канала "Россия-24", входящего в ВГТРК. Произошло это после того, как Украина запретила въезд в страну певице Юлии Самойловой, которая должна представлять РФ на этом конкурсе. На Первом канале, который должен транслировать конкурс в нынешнем году, информацию пока не подтвердили. Читать далее...

Суд над Кауром Кендером

Защитник обвиняемого в изготовлении детской порнографии писателя Каура Кендера присяжный адвокат Пауль Керес отметил в четверг в начале своего выступления в Харьюском уездном суде, что речь идет об искажении статьи, которое является фактически преступным. Читать далее... Сам Кендер требует от государства компенсации судебного процесса в размере нескольких десятков тысяч евро. Читать далее...

Инцидент с водителем автобуса

В минувшую пятницу водитель автобуса M.K.Reis-X, который вез из Кивиыли сотрудников Раквереского мясокомбината, оставил в беде почувствовавшего себя плохо пассажира. Вскоре автобусная фирма прекратила трудовые отношения с бессердечным водителем. Читать далее...

Эпидемия в детском саду?

В одну из ясельных групп Мяннимяэского детского сада сегодня не привели ни одного ребенка. По спискам их должно быть 16. Читать далее...