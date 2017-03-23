Видео: на озере Харку под лед провалился мужчина

Звонивший сообщил, что примерно в 20 метрах от берега под лед озера провалился мужчина. Он звал на помощь. Ныммеские спасатели вытащили пострадавшего на берег в 14.31 и передали сотрудникам скорой помощи, сообщил пресс-секретарь Спасательного департамента.

Спасатели отмечают, что с наступлением весны лед на водоемах стал тонким и хрупким. В этот раз любителя острых ощущений от гибели спас очевидец, но не стоит каждый раз надеяться на помощь окружающих. Рыбакам рекомендуют закрыть сезон подледной рыбалки.