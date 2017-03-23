Министерство: нужно больше финансировать научно-исследовательскую деятельность в сланцевом секторе

«Отчет о выполнении государственной программы по развитию в области использования горючего сланца за период 2009–2015 гг. показывает, что в период 2007-2015 гг. сланцевый сектор выплатил в общей сложности 496 млн евро экологических налогов», - написал вице-канцлер по энергетике и строительству министерства Андо Леппиман министру окружающей среды Марко Померанцу.

«Мы считаем, что эти доходы крайне непропорциональны стоимости выполнения государственной программы по развитию в области использования горючего сланца за период 2009–2015, которая составила 8 млн евро, и источникам финансирования выполнения — около половины финансирования поступило из структурных фондов ЕС», - отметил Леппиман.

«Ознакомившись с результатами программы энергетической технологии — объем 3,5 млн евро — приходится признать, что эффект от этих действий на достижение целей программы по развитию был скромным в связи со скромным объемом», - добавил он.

Опираясь на цели государственной программы по развитию в области использования горючего сланца за период 2016-2030 гг., министерство считает, что важно обеспечить финансирование научно-исследовательской деятельности в этой сфере в гораздо большем объеме, чем делалось в прошлый период.

«В этой связи мы предлагаем выделить на финансирование научно-исследовательской деятельности в энергетической сфере средства из выручки от продажи эмиссий тепличных газов внутри ЕС за период 2020-2030, учитывая, что выручка от торговли эмиссиями газов существенно связана с сектором горючего сланца», - написал Леппиман.