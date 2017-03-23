Таллиннский горхолл признал трудовой договор с Меэлисом Паем юридически ничтожным

"У него есть право оспорить это решение, письмо мы направили сегодня", - сообщил в среду член правления Таллиннского горохолла Тыну Реэм, по словам которого, речь идет не о прекращении трудового договора, а об извещении о ничтожности договора. Договор, о котором идет речь, действует с Меэлисом Паем с 10 марта, сказал Рtэм.

Во вторник исполняющий обязанности таллиннского мэра Таави Аас дал распоряжение правлению Таллиннского горохолла прекратить трудовой договор с художественным руководителем Меэлисом Паем.