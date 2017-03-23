Прокурор потребовал приговорить убийцу Таранкова почти к восьми годам тюрьмы

По оценке обвинения, незаконное владение оружием и убийство, совершенное 36-летний Воробем, доказано, поэтому суд должен назначить ему 7 лет и 9 месяцев тюремного заключения. Суд примет решение 28 апреля.

Согласно обвинению,Воробей обратился за помощью к Таранкову, однако тот отказался помочь ему решить эту ситуацию. После отказа подозреваемый решил поговорить с Таранковым. Возможность для этого предоставилась в Ляэнемаа, где Таранков иногда рыбачил. Неподалеку был дом обвиняемого и его отца, где Таранков хранил свою лодку.

Утром 14 сентября между обвиняемым и Таранковым произошел спор. Как утверждается, Таранков еще раз сказал, что дела не будут идти так, как надеется Воробей. После этого отчаявшийся мужчина вытащил огнестрельное оружие и неожиданно резко решил конфликт. Позднее Таранкова, в которого попали несколько пуль, нашли в багажнике его Toyota LandCruiser.

Центральной криминальной полиции понадобилось 8 дней, чтобы найти предполагаемого убийцу. Воробей был задержан 22 сентября у себя дома в Таллинне. Он в тот момент собирался идти на похороны Таранкова.

В ходе судебного процесса Юрий Воробей признал себя виновным в убийстве Таранкова. Он утверждает, что опасался за свою жизнь и жизнь своих близких.