В Бельгии задержан мужчина, пытавшийся въехать в толпу на автомобиле

Машина была остановлена военным патрулем. Никто не пострадал. Мэр Антверпена Барт де Вевер заявил о предотвращении возможного теракта, пишет ТАСС.

В автомобиле найдено оружие, машину обследуют саперы. Она была зарегистрирована во Франции, передает агентство Reuters.

Инцидент произошел на следующий день после того, как в Бельгии отмечали годовщину терактов, в результате которых в стране погибли 32 человека. В Лондоне в среду террорист на машине врезался в людей на мосту возле здания парламента.