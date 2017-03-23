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В Бельгии задержан мужчина, пытавшийся въехать в толпу на автомобиле

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Reuters/Scanpix
Полиция бельгийского города Антверпен арестовала в четверг водителя машины, пытавшегося на большой скорости въехать в толпу на торговой улице. Об этом сообщило агентство Belga.

Машина была остановлена военным патрулем. Никто не пострадал. Мэр Антверпена Барт де Вевер заявил о предотвращении возможного теракта, пишет ТАСС.

В автомобиле найдено оружие, машину обследуют саперы. Она была зарегистрирована во Франции, передает агентство Reuters.

Инцидент произошел на следующий день после того, как в Бельгии отмечали годовщину терактов, в результате которых в стране погибли 32 человека. В Лондоне в среду террорист на машине врезался в людей на мосту возле здания парламента.

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