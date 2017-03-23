Фото: так выглядят пять самых дорогих квартир в Эстонии

1. Пятикомнатная квартира в Старом Таллинне, 1 450 000 евро

Фото: KV.EE

Квартира на улице Кохту в Таллинне занимает два этажа и отличается особой роскошью. Безусловно, своеобразия этому дому добавляет находящийся в гостиной огромный камин.

2. Четырехкомнатный пентхаус в Пирита, 1 243 500 евро

Фото: KV.EE

Пентхаус с невероятным видом на море и Старый город ищет нового владельца.

3. Трехкомнатная квартира с большой террасой на улице Мюнди, 1 100 000 евро

Фото: KV.EE

С верхнего этажа квартиры можно выйти на террасу, где открывается невероятный вид на крыши Старого города.

4. Семикомнатная квартира на улице Суур-Карья в Таллинне, 1 000 000 евро

Фото: KV.EE

На эксклюзивной архитектуре и потолках до пяти метров в высоту эта квартира не останавливается. Окна здесь выходят на все стороны.

5. Четырехкомнатная квартира с невероятным видом на улице Суур-Патарей в Таллинне, 998 000 евро

Фото: KV.EE

Очень просторные апартаменты. С не менее просторной террасы открывается сногсшибательный вид на Старый город и море.