Президент Кальюлайд призвала Мартина Хельме к порядку

Президент Керсти Кальюлайд осудила угрозы председателя парламентской фракции Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартина Хельме в адрес судьей, решение которых дает возможность внести в регистр народонаселения Эстонии первую однополую супружескую пару.

"Я не хочу говорить о политической культуре в парламенте или элементарной вежливости, первое является главным внутренним компасом для депутатов, а второе — вопрос поведения в детской, - написала в четверг Кальюлайд в Facebook. - Однако поскольку в опасности конституционный порядок и равновесие властей, я не могу промолчать, даже если это заведомая провокация. Депутаты парламента знают, или по крайней мере должны знать, лучше всех, что означает разделение властей. Нападки на независимую судебную власть с парламентской трибуны совершенно недопустимы".

В январе этого года Таллиннский окружной суд обязал Харьюскую уездную управу внести в регистр народонаселения Эстонии брак, зарегистрированный в Швеции между двумя мужчинами. В феврале Таллиннский административный суд вынес решение, которым обязал МВД внести в регистр народонаселения Эстонии усыновление проживающей вместе парой.

В понедельник Мартин Хельме высказался в парламенте о судье, вынесшем решение о внесении однополой супружеской пары в регистр народонаселения, что желает таким судьям, чтобы их "головы покатились".

"Я очень хочу, чтобы угроза прозвучала с этой трибуны. Хочу, чтобы головы Вирго Саарметса, Марет Альтнурме и Кайре Пикамяэ покатились, поскольку не должно быть так, что какие-то тетки собирались и просто вертели законами Эстонии. И решали, что никто не может их коснуться. Так не пойдет",- сказал Хельме.

Высказывание Хельме осудил и председатель государственного суда Прийт Пикамяэ, по словам которого на подобное должно отреагировать и правление Рийгикогу.