Фото и видео: в Кейла мужчина попал под грузовик

Сообщение о происшествии поступило в полицию в 13.50. Отмечалось, что на 38-ом километре Таллиннской окружной дороги (неподалеку от кейлаской автозаправки Statoil) 56-летнего мужчину сбил грузовик, пишет Postimees.

По предварительным данным, пешеход попал под прицеп грузовика. Медики доставили находившегося в тяжелом состоянии мужчину в больницу.

Водитель грузовика - 46-летний мужчина - был трезв и имел действующие водительские права.

Обстоятельства произошедшего установит следствие.