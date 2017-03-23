Фото и видео: в Кейла мужчина попал под грузовик
23. март 2017 17:32
Сегодня днем в Харюском уезде неподалеку от автозаправочной станции Statoil в Кейла произошло ДТП, в котором пострадал 56-летний мужчина.
Сообщение о происшествии поступило в полицию в 13.50. Отмечалось, что на 38-ом километре Таллиннской окружной дороги (неподалеку от кейлаской автозаправки Statoil) 56-летнего мужчину сбил грузовик, пишет Postimees.
По предварительным данным, пешеход попал под прицеп грузовика. Медики доставили находившегося в тяжелом состоянии мужчину в больницу.
Водитель грузовика - 46-летний мужчина - был трезв и имел действующие водительские права.
Обстоятельства произошедшего установит следствие.