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Поезд Таллинн - Москва будет ходить по измененному графику

BNS
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ФОТО: Jelena Poverina

С воскресенья поезд Таллинн - Москва - Таллинн в связи с переходом на летнее время будет ходить по измененному графику.

С 26 марта поезд будет отправляться из Таллинна в 17.03. Поезд будет прибывать в Тапа в 17.53, в Йыхви в 18.55, а в Нарву в 19.28, где остановка будет длиться 45 минут.

На российской стороне график движения останется прежним, в Москву поезд будет приходить в 9.40 утра на следующий день.

Из Москвы в Таллинн поезд будет выходить по-прежнему в 22.15, в Нарву он будет приходить в 10.22 на следующее утро, в Таллинн — в 13.43.

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