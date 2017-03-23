Поезд Таллинн - Москва будет ходить по измененному графику
23. март 2017 17:40
С воскресенья поезд Таллинн - Москва - Таллинн в связи с переходом на летнее время будет ходить по измененному графику.
С 26 марта поезд будет отправляться из Таллинна в 17.03. Поезд будет прибывать в Тапа в 17.53, в Йыхви в 18.55, а в Нарву в 19.28, где остановка будет длиться 45 минут.
На российской стороне график движения останется прежним, в Москву поезд будет приходить в 9.40 утра на следующий день.
Из Москвы в Таллинн поезд будет выходить по-прежнему в 22.15, в Нарву он будет приходить в 10.22 на следующее утро, в Таллинн — в 13.43.