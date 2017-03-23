Поезд Таллинн - Москва будет ходить по измененному графику

С 26 марта поезд будет отправляться из Таллинна в 17.03. Поезд будет прибывать в Тапа в 17.53, в Йыхви в 18.55, а в Нарву в 19.28, где остановка будет длиться 45 минут.

На российской стороне график движения останется прежним, в Москву поезд будет приходить в 9.40 утра на следующий день.

Из Москвы в Таллинн поезд будет выходить по-прежнему в 22.15, в Нарву он будет приходить в 10.22 на следующее утро, в Таллинн — в 13.43.