Правительство одобрило позицию по политике высылки граждан других государств

Для Эстонии, в числе прочего, важно, чтобы у ЕС была единая и действенная политика относительно высылки мигрантов, сообщил в четверг пресс-секретарь правительства.

Правительство в то же время считает, что ЕС следовало бы занимать более жесткие позиции в сотрудничестве по этой теме с третьими странами и быть готовым в случае необходимости применять санкционные методы в отношении тех государств, которые не принимают обратно своих граждан или не исполняют договор о взаимной высылке.

На встрече, которая будет проходить в понедельник и вторник, будет рассматриваться внедрение проекта реформы политики предоставления убежищ, а также системы въезда в государство и выезда из него (EES), будет также обсуждаться внедрение методов реализации миграционной программы ETIAS, в том числе внешние аспекты миграционной политики.

Министры обсудят также возможности повышения действенности политики высылки, деятельность европейского департамента охраны границ и побережий и работу сети оповещения относительно радикализации.