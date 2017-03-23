Названо имя лондонского террориста

22 марта около 14:40 по местному времени (16:40 мск) в Лондоне автомобиль, следовавший по Вестминстерскому мосту, выехал на тротуар, сбил несколько человек и доехал до здания парламента. Там преступник был остановлен полицией. Одного из патрульных злоумышленник ударил ножом, но был застрелен другим стражем порядка. В результате нападения погибли четыре человека.

BREAKING NEWS: London police name attacker as Khalid Masood. — Breaking News Feed (@pzf) 23 марта 2017 г.