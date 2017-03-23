Названо имя лондонского террориста
23. март 2017 18:02
Теракт в Лондоне совершил человек по имени Халид Масуд. Об этом в своем Twitter сообщило Breaking News Feed со ссылкой на данные местной полиции.
22 марта около 14:40 по местному времени (16:40 мск) в Лондоне автомобиль, следовавший по Вестминстерскому мосту, выехал на тротуар, сбил несколько человек и доехал до здания парламента. Там преступник был остановлен полицией. Одного из патрульных злоумышленник ударил ножом, но был застрелен другим стражем порядка. В результате нападения погибли четыре человека.
BREAKING NEWS: London police name attacker as Khalid Masood.— Breaking News Feed (@pzf) 23 марта 2017 г.