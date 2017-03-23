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Член правления IRL: все правление партии и министры должны подать в отставку

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Margus Ansu

Член правления партии IRL Пеэтер Лаурсон сказал, что все правление партии и министры должны подать в отставку, а также отметил, что, по его мнению, партию мог бы возглавить Марко Михкельсон, пишет rus.err.ee.

"Лично я думаю, что все правление должно подать в отставку. Одновременно министры могли бы подать в отставку,а партия могла бы выбрать новое правление", – сказал Лаурсон ERR, добавив, что новое правление могло бы вывести партию из состояния упадка.

"Думаю, что у Марко Михкельсона была бы возможность показать, каким образом он выведет партию на лучший уровень. В партии у него достаточно поддержки. Марко Михкельсон – очень хороший кандидат на место руководителя", – отметил он.

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