Спрос петербуржцев на эстонскую визу значительно вырос

По его словам, в среднем эстонский шенген оформляется в течение недели, однако тем петербуржцам, которые хотят получить визу перед майскими праздниками, стоит поторопиться, пишет fontanka.fi.

«Лучше с оформлением визы не затягивать, количество обращений в этом году постоянно растет. За первые месяцы этого года уже подано в два раза больше заявлений, чем за тот же период прошлого года», - ответил дипломат.

По словам генконсула, срок выдаваемой визы зависит от «визовой истории» заявителя: если он обращается первый раз, то, скорее всего, ему оформят шенген на полгода. Если человек уже имел эстонскую визу и регулярно путешествовал в Эстонию, то ему могут дать визу на более длительный срок – от года до трех лет.

В прошлом году Генконсульство Эстонии в Санкт-Петербурге оформило 41 тыс. виз. В этом году при сохранении существующей динамики обращений эстонские дипломаты планируют оформить порядка 60 тыс. виз.