Дочерняя фирма Nordica будет обслуживать рейсы в Копенгаген для авиакомпании SAS

"Это большая наша победа и огромный успех всей нашей команды, - сказал BNS член правления Regional Jet OÜ Свен Кукемельк. - Для нас это крупный и длительный договор. Крупный именно со стороны обязательств, ведь мы предложим будет обслуживать такое крупное скандинавское предприятие и будем делать это на основе договора в течение шести лет.

Компания Regional Jet до сих пор не выполняла полетов на самолетах типа ATR72-600. К семи самолетам предприятия добавятся четыре самолета ATR72-600, сказал Кукемельк. "Mы видим, что сегодня рыночная ситуация благоприятна для нас, и мы не усматриваем риска для себя. На рынке как раз несколько претендентов, переговоры зашли уже относительно далеко", - сказал Кукемельк.

Объем договора Кукемельк называть не стал. "Денежные суммы я комментировать не буду", -сказал Кукемельк, в то же время отметив, что договор не представляет собой коммерческих рисков для Regional Jet. "Для нас не так существенно, полетит ли на этих самолетах один или 70 пассажиров. Это полностью риски SAS. Mы можем спокойно заниматься управлением", - сказал Кукемельк.

Фирма Regional Jet OÜ была учреждена в 2015 году государственной авиакомпанией Estonian Air для обеспечения авиасообщения в случае банкротства. После банкротства Estonian Air фирма Regional Jet стала предлагать услуги новой государственной авиакомпании по оперированию самолетами.

В прошлом году компания Nordic Aviation Group или Nordica приняла решение сменить прежнего партнера Adria на польскую компанию LOT. Nordic Jet оперирует для LOT тремя самолетами и для Nordica пятью самолетами.