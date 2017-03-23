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Тереза Мэй встретилась с пострадавшими при теракте в Лондоне

Rus.Postimees.ee
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Тереза Мэй | ФОТО: Kirsty Wigglesworth/AP/Scanpix

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй посетила пострадавших при теракте в Лондоне, передает Reuters.

Политик пришла в больницу, куда пострадавшие были госпитализированы после атаки в центре столицы Британии. Она пообщалась с ними, а также с врачами и медицинским персоналом учреждения.

По словам представителя премьера, Мэй провела в больнице около 40 минут и оставила запись в книге соболезнований.

Ранее Мэй заявила, что в расследовании террористического акта в Лондоне заняты порядка 100 сотрудников полиции и Скотленд-Ярда.

22 марта автомобиль въехал в толпу на Вестминстерском мосту в Лондоне. По последним данным, погибли три человека, еще около 30 получили ранения. Подозреваемый также скончался.

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