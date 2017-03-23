Тереза Мэй встретилась с пострадавшими при теракте в Лондоне

Политик пришла в больницу, куда пострадавшие были госпитализированы после атаки в центре столицы Британии. Она пообщалась с ними, а также с врачами и медицинским персоналом учреждения.

По словам представителя премьера, Мэй провела в больнице около 40 минут и оставила запись в книге соболезнований.

Ранее Мэй заявила, что в расследовании террористического акта в Лондоне заняты порядка 100 сотрудников полиции и Скотленд-Ярда.

22 марта автомобиль въехал в толпу на Вестминстерском мосту в Лондоне. По последним данным, погибли три человека, еще около 30 получили ранения. Подозреваемый также скончался.