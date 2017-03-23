Предприниматели потянулись в Тапа за солдатами НАТО

По оценке волостного старейшины, есть потребность в подборе жилья для военнослужащих Скаутского батальона.

"И извне Тапа [предприниматели] проявили интерес. Заинтересованных было десятки, 30-40 контактов. Сейчас относительно трех еще работаем, они предлагают обслуживание мест проведения свободного времени – питание и иное", - сообщил в среду волостной старейшина Тапа Алари Кирт, по словам которого, волость предоставила предпринимателям информацию и местных возможностях и контакты с собственниками недвижимости.

Как отметил Кирт, если связанные с предпринимательством проблемы на свободном рынке так или иначе решаются, то гораздо большую озабоченность у волостной управы вызывает то, где разместить прибывающих в Тапа военнослужащих Скаутского батальона. "Нас заботит, как привлечь тех, кто занимается строительством жилья. В один прекрасный момент несколько сот мужчин из Скаутского батальона переберутся из Палдиски в Тапа – где они станут жить", - риторически вопрошает волостной старейшина.

Лидеры 28 входящих в НАТО стран на состоявшемся в июне прошлого года в Варшаве саммите решили в связи с изменениями в климате безопасности разместить батальонные боевые группы в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. Командование размещаемой в Эстонии боевой группировки возложено на Великобританию, свой вклад вносят также Франция и Дания.

В состав боевой группы входит около 1200 военнослужащих из Соединенного Королевства и 50 из Франции, военнослужащие боевой группы и их техника прибудут в Эстонию в течение ближайших недель к середине апреля.

Постепенно в Тапа передислоцируется и Скаутский батальон, весь процесс передислокации планируется завершить в течение 2018 года.