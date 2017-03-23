"Синий кит"? В Латвии с 12-этажного дома спрыгнули две девушки, одна погибла

В полиции не стали комментировать обстоятельства смерти, но рассказали, что возбуждено уголовное дело.

Старший специалист латвийской полиции Ксения Белова заявила, что на данный момент полиция может сообщить, что возбуждено уголовное дело по факту смерти несовершеннолетней девушки.

Подробности станут ясны в ходе расследования дела, на данный момент назначены экспертизы. Происшествие имело место 23 марта ночью в Даугавпилсе.

В свою очередь, заместитель руководителя латгальского регионального Центра неотложной помощи Астрида Иголниеце прокомментировала, что сегодня ночью была доставлена девушка возраста ориентировочно 18 лет, упавшая с высоты 12 этажа.

По непроверенной информации, обе девушки – жительницы Даугавпилсского края, обучавшиеся в одном из даугавпилсских учебных заведений.

Не исключена возможность того, что совершенный акт мог быть последствием игры «Синий кит», однако нет никакого официального подтверждения этой информации.