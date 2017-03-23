Осиновский о масштабном мошенничестве: министерство придерживается политики нулевой толерантности

По словам Осиновского, необходимо повысить контроль при заключении договоров. Министр убежден, что ответственные за мошенничество лица понесут наказание, пишет Tervis.

Передача "Очевидец", которая выходит на телеканале ETV, уличила две фирмы - Tervise Abi OÜ и AS Gadox - в предоставлении Больничной кассе поддельных счетов.

Как сообщил Осиновский Postimees, на вчерашнем заседании совета Больничной кассы по его просьбе правление ознакомило всех с текущей ситуацией, а также предложило варианты по повышению качества надзора при заключении договоров. Совет Больничной кассы поддержал данное предложение.

«В подобных случаях Министерство социальных дел придерживается политики нулевой толерантности, - сказал Осиновский. - Больничная касса - большая организация, у которой имеются сотни договорных партнеров. К сожалению, не все из них делают свою работу честно».

Министр подчеркнул, что контроль над заключаемыми договорами необходимо повысить, чтобы впредь избежать ситуаций с представлением поддельных счетов.