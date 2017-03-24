Отмывание денег лишило работы не одного банкира в Эстонии

Январская новость о том, что руководивший Versobank в течение 12 лет Рихо Росманн покидает свой пост, не была настолько формальной, как это было подано в лаконичном пресс-сообщении, в котором говорилось, что Расманн уходит по собственному желанию.

На самом деле причиной быстрого увольнения Расманна стали три внеочередные проверки, которые Финансовая инспекция провела из-за отмывания российских денег в Versobank, и в результате которых банку были сделаны предписания.

Руководитель Финансовой инспекции Килвар Кесслер подтвердил Postimees, что с апреля 2015 года по ноябрь 2016 года в Versobank провели три проверки: «Две из них были связаны с требованиями воспрепятствования отмыванию денег и терроризму, а одна – с проверкой оказания услуг за рубежом».

Проверка, проведенная на месте в 2015 году, выявила ряд недостатков в деятельности банка. В прошлом году в Versobank был час-пик отмывания российско-молдавских денег, когда ежемесячные денежные потоки местами достигали десятком миллионов долларов.

«Для прекращения нарушений, 8 августа 2016 года Финансовая инспекция сделала Versobank предписание, которым мы обязали их привести свою деятельность в соответствие с Законом о кредитных учреждениях, а также с Законом о воспрепятствовании отмыванию денег и терроризму», - сказал Кесслер.

Предписанием банк обязали обеспечить, чтобы банк соответствовал тем требованиям, которые минимизируют риски для отмывания денег: «Также мы приказали банку согласовать создание своих бизнес отношений и методы по надзоры с принципами «знай своего клиента».

Проще говоря, инспекция потребовала, чтобы в дальнейшем банк знал, кто реально проводит через него деньги под прикрытием частного предприятия.

Но всего через месяц после отправки этого предписания, инспекция начала новую проверку в Versobank. И вновь были найдены упущения в воспрепятствовании отмыванию денег и терроризму, а также оказании банковских услуг за рубежом. Поскольку банк после первой проверки ничему не научился, за короткий период Versobank под руководством Расманна получил уже второе предписание.

Собравшееся в декабре 2016 года правление банка решило, что руководивший Versobank в течение 12 лет Рихо Расманн, бывший исполнительный директор государственного предприятия Tallinna Sadam, должен уйти со своей должности. В январе этого года пресс-сообщение по этому поводу говорило об уходе по собственному желанию и о новой стратегии в бизнес-кредитовании.

Представленные на этой неделе результаты работы журналистов показывают, что в 2013-2014 годах в результате отмывания денег, через счета Vesrobank в Эстонии прошли более 205 миллионов евро. Таким образом, в рейтинге фирм, через которые из Молдавии прокачивали деньги, Versobank занимает второе место, после банка Danske (1,2 миллиарда).

Если главная контора банка Danske в Дании на этой неделе подтвердила, что неожиданная отставка Айвара Рехе была обусловлена предписаниями об отмывании денег, то принадлежащий украинцам Versobank до сих пор отказывается комментировать участие банка в отмывании денег.

Поэтому Postimees не получил подтверждения от банка о том, что у ухода Расманна есть связь с отмыванием денег. Сам Расманн на запрос издания со вторника так и не ответил. Поведение Versobank в афере с отмыванием денег для Postimees согласился пояснить только входящий в совет банка Урмас Каарлеп.

По его словам, после общения с нынешним руководством банка, он понял, что банк, к сожалению, по закону не может комментировать появившуюся в СМИ информацию: «Говорить, был какой-то перевод отмыванием денег или нет, могут только следственные органы. Это дела прежнего правления и совета, а моя задача - это работать во имя того, чтобы осуществлялся достаточный контроль и надзор за нынешней деятельностью банка».

В операции по российско-молдавскому отмыванию денег, из России были выведены почти 21 миллиард долларов, 1,6 миллиарда из которых прошли через действующие в Эстонии банки.

Украинский банк в Эстонии