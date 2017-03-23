Правительство снова не смогло принять решение о будущем Академии МВД

В отсутствие окончательного решения о переносе учебного заведения в Нарву исходят из принятого ранее проекта строительства нового учебного корпуса в Таллинне, пишет rus.err.ee.

"Так как у нас был заключен договор с Академией МВД о том, что здание будет строиться на улице Казе (в Таллинне), до того, как коалиция принялась обсуждать этот вопрос и думать о переезде в Нарву, с юридической точки зрения проект готовится для улицы Казе", - пояснил архитектор Ээро Эндъярв.

Хотя коалиционное соглашение предусматривает переезд академии в Нарву, развитие комплекса зданий для учебного заведения в столице по-прежнему рассматривается.

"Дело в том, что новый проект и архитектурное решение для Академии МВД готовились в Таллинне, точнее, для улицы Казе в Пирита, и тогда государство приняло решение инвестировать в этот проект 12 млн евро, а полная стоимость проекта составляет 15 млн, из кторых академии нужно внести 2 млн, но такую сумму в ней посчитали слишком большой", - сказал премьер-министр Юри Ратас.