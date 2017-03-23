Британская полиция сообщила об аресте восьми подозреваемых в подготовке терактов

Оперативные мероприятия проходят по нескольким адресам в Уэльсе, городе Бирмингеме и восточном Лондоне. В следствии задействованы сотни детективов.

В ходе нескольких нападений в центре Лондона, которые были квалифицированы как террористические атаки, погибли четыре человека, в том числе сам преступник и полицейский.

52-летний Халид Масуд на автомобиле сбил людей на Вестминстерском мосту и доехал до здания парламента. Там машину остановил полицейский. Террорист ударил его ножом и был ликвидирован другим полицейским.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».