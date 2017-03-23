Спикер Рийгикогу осудил Мартина Хельме за угрозы судьям

Нестор написал в своем Facebook, что Эстония — правовое государство, неотъемлемой частью которого является независимый суд, выносящий решения не исходя из мировоззрений, а исключительно на основании действующих законов.

"Все вышеперечисленное настолько естественно, что прежние нападки депутатов от EKRE на независимое судопроизводство широкого интереса не возбудили. Тогда они стали нападать на будущих членов Госсуда за то, что те обещали быть независимыми, а не исходить из позиций EKRE", - написал Нестор.

"В Советском Союзе суд исходил из решений партии. Даже судья не мог быть кем-то иным, кроме как партийцем. Я убежден, что возврата подобного судопроизводства больше никто не хочет", - написал Нестор.

В понедельник Мартин Хельме высказался в парламенте о судье, вынесшем решение о внесении однополой супружеской пары в регистр народонаселения, что желает таким судьям, чтобы их "головы покатились".

"Я очень хочу, чтобы угроза прозвучала с этой трибуны. Хочу, чтобы головы Вирго Саарметса, Марет Альтнурме и Кайре Пикамяэ покатились, поскольку не должно быть так, что какие-то тетки собирались и просто вертели законами Эстонии. И решали, что никто не может их коснуться. Так не пойдет", - сказал Хельме.

Высказывание Хельме осудили президент Керсти Кальюлайд и председатель государственного суда Прийт Пикамяэ.