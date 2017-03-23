"Инсайт": бездомные считают, что бомжа в Ласнамяэ убили местные подростки

По словам бездомного Валерия, в тот роковой день, когда он пришел "домой", то обнаружил лежавшего неподвижным другого бездомного, который был весь в крови, пишет rus.err.ee со ссылкой на программу "Инсайт".

Валерий считает, что преступление могли совершить подростки из близлежащих социальных домов, которые неоднократно нападали на бездомных, а убитого, по его мнению, зарезали ножом, который он хранил под матрасом и которым мог припугнуть обидчиков. Бездомные утверждают, что в день убийства видели, как подростки выбегали из заброшенного строения, вот только лиц их никто не рассмотрел.

В полиции ситуацию не комментируют, отмечая, что расследование еще не закончено, а в ситуации с нападением подростков на бездомных не видят серьезной проблемы, поскольку пока нельзя говорить, что это какой-то растущий вид преступлений, к которому надо относиться серьезно, а также стражи порядка сообщили, что иной раз бездомные сами ругаются между собой.