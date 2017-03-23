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В волости Йыхви в результате ДТП погибла десятилетняя девочка

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Rus.Postimees.ee
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Свеча. Иллюстративный снимок. | ФОТО: Scanpix

Сегодня около 20.30 на 162-ом километре шоссе Таллинн - Нарва в деревне Эдизе волости Йыхви произошла тяжелая авария, в результате которой погибла десятилетняя девочка.

В происшествии погибла 10-летняя девочка. Еще одного ребенка - 12-летнюю девочку - скорая помощь доставила в больницу.

По предварительным данным двигавшийся со стороны Кохтла-Ярве в направлении города Йыхви автомобиль Honda, которым управляла 39-летняя женщина, резко затормозил, в результате чего в машину сзади врезался автомобиль Toyota, за рулем которого находился 34-летний мужчина.

Новость дополняется!

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