Товарищества в беде из-за владельцев квартир из России

По словам председателя нескольких кивиыльских товариществ Саркиса Татевосяна, в этих товариществах девять должников, и их долги уже давно превысили стоимость самих квартир. Но всю эту долговую нагрузку вынуждены нести товарищества, то есть другие жильцы этих домов.

"Я понимаю, что им (должникам из России, купившим недвижимость в Эстонии - ред.) не нужна эта недвижимость, но прежде всего они не хотят отдавать ее государству, надеясь получить хоть какую-то компенсацию за сделанную инвестицию. В то же время они не хотят ликвидировать свои долги", - сказал Татевосян.

Попытки востребовать долги через суд не принесли никаких результатов.

С точки зрения квартирных товариществ, решение проблемы заключается в следующем: если зарубежные владельцы квартир не дают о себе знать, то судебные решения при востребовании с них долгов необходимо выносить в Эстонии. Тогда у товариществ появится возможность дальнейших действий: они смогут выкупить квартиру должника, продать ее или передать государству, как это делается с квартирами должников из Эстонии.

В противном случае из-за долгов безответственных владельцев квартир многие дома рискуют остаться без отопления или других коммунальных услуг и в конце концов опустеть.

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