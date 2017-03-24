Товарищества в беде из-за владельцев квартир из России

Еще год назад квартирные товарищества Ида-Вирумаа обратились к канцлеру права и в Рийгикогу с просьбой изменить законы и упростить процесс отчуждения квартир у иностранных граждан-должников. Однако на примере нескольких товариществ в Кивиыли можно сказать, что сейчас проблема квартир, на которых висят долги и которые пустуют без владельцев, лишь усугубилась, пишет Põhjarannik.
По словам председателя нескольких кивиыльских товариществ Саркиса Татевосяна, в этих товариществах девять должников, и их долги уже давно превысили стоимость самих квартир. Но всю эту долговую нагрузку вынуждены нести товарищества, то есть другие жильцы этих домов.
"Я понимаю, что им (должникам из России, купившим недвижимость в Эстонии - ред.) не нужна эта недвижимость, но прежде всего они не хотят отдавать ее государству, надеясь получить хоть какую-то компенсацию за сделанную инвестицию. В то же время они не хотят ликвидировать свои долги", - сказал Татевосян.
Попытки востребовать долги через суд не принесли никаких результатов.
С точки зрения квартирных товариществ, решение проблемы заключается в следующем: если зарубежные владельцы квартир не дают о себе знать, то судебные решения при востребовании с них долгов необходимо выносить в Эстонии. Тогда у товариществ появится возможность дальнейших действий: они смогут выкупить квартиру должника, продать ее или передать государству, как это делается с квартирами должников из Эстонии.
В противном случае из-за долгов безответственных владельцев квартир многие дома рискуют остаться без отопления или других коммунальных услуг и в конце концов опустеть.
Читайте подробнее в Põhjarannik.