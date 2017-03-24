Выросло число жертв теракта в Лондоне

"Детективы, расследующие теракт в Вестминстере, могут подтвердить, что 75-летний мужчина скончался сегодня после того, как система поддержания его жизнедеятельности была отключена", - говорится в сообщении в микроблоге в Twitter.

Всего в результате теракта было ранено 29 человек, террорист - Халед Масуд - был ликвидирован. По состоянию на вечер четверга, пять пострадавших остаются в больницах в критическом состоянии.

США заявили о связи лондонского террориста с людьми, заинтересованными в участии в джихадистских группах, передает Reuters со ссылкой на анонимный источник.

Собеседник агентства сообщил, что пока силовикам не удалось найти доказательств того, что Масуд стремился выехать за рубеж и присоединиться к террористам, но такие люди были в его окружении.

Теракт в центре Лондона произошел в среду, 22 марта, в 14:40 по местному времени. Автомобиль, за рулем которого находился террорист, наехал на пешеходов на тротуаре на Вестминстерском мосту, а после этого врезался в ограждение у Вестминстерского дворца. Террорист вышел из автомобиля и направился в парламент. Он напал с ножом на безоружного полицейского, который впоследствии скончался от полученных ранений. Полиция открыла стрельбу и ликвидировала террориста.